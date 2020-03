Αθλητικά

Ξέσπασε στον Ιωνικό ο Παναθηναϊκός

Οι “πράσινοι” μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο παρκέ, μετά το στραπάτσο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σε... προπόνηση από το “Σοφία Μπεφόν” του Φαλήρου, νικώντας με κατοστάρα, 65-110, τον Ιωνικό Νικαίας στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Basket League.

Οι πρωτοπόροι “πράσινοι” άφησαν πίσω την πιο βαριά ήττα στην ιστορία τους στη Euroleague, από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΟΑΚΑ, έφτασαν τις 18 νίκες στην Basket League και πλέον συγκεντρώνονται στον κρίσιμο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς (13/3, 19:30).

Εν τη απουσία των Καλάθη, Μπέντιλ, ο Τζέικομπ Ουάιλι άδραξε την ευκαιρία για να αναδειχτεί πρώτος σκόρερ με double-double (15 πόντους και 10 ριμπάουντ), ενώ η αποκάλυψη ήταν ο Νίκος Περσίδης που επίσης σημείωσε 15 πόντους, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεσόν Τόμας είχε συγκομιδή 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, 8 πόντους και 9 ασίστ ήταν η προσφορά του Ράις, ενώ οι Φριντέτ, Μήτογλου και Ράουτινς ήταν διψήφιοι από την ομάδα του Ρικ Πιτίνο.

Στο 8-12 έπεσε ο Ιωνικός, που είχε κορυφαίο τον Βίνσεντ Σίμπσον, με 22 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-36, 32-67, 58-84, 65-110

Ιωνικός (Κουταλιανός): Σακελλαρίου 9, Σάφτεναρ 4, Κατούφας 8, Δημάκος 9, Σίμπσον 22, Άρνετ 7, Μόμπλεϊ 7, Μαραγκίδης, Κουμπούρας, Παπαδόπουλος, Χατζηκυριάκος 2.

Παναθηναϊκός (Πιτίνο): Τόμας 14, Ράις 8, Παπαγιάννης 4, Παπαπέτρου 8, Φριντέτ 12, Ράουτινς 11, Περσίδης 15, Βουγιούκας 4, Παπαδάκης 3, Τζόνσον 5, Ουάιλι 15, Μήτογλου 11.