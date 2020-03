Κόσμος

Κορονοϊός: Εφιαλτικό σενάριο για 100.000 νεκρούς στη Βρετανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για τα χειρότερα προετοιμάζεται η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, όπως αποκαλύπτουν οι Sunday Times.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

Ένα εφιαλτικό σενάριο για την επιδημία του κορονοϊού φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times, που μεταδίδουν πως η βρετανική κυβέρνηση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο οι νεκροί από τον SARS-CoV-2 να φθάσουν τους 100.000 μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καρυπίδης, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν 67 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο, με τον συνολικό αριθμό των ασθενών να ανέρχεται σε 273.

Την Δευτέρα συνεδριάζει για δεύτερη φορά η επιτροπή Cobra υπό τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει νέα έκτακτα μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται τα ενδεχόμενα:

Να αποφυλακιστούν πρόωρα κρατούμενοι χαμηλού κινδύνου.

Δημόσιοι υπάλληλοι να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι τους.

Αναβολή εκδηλώσεων που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο.

Αναβολή των εθνικών εξετάσεων GSCE και A-Level.

Κλείσιμο σχολείων και Πανεπιστημίων.

Συνέχιση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Έντονος προβληματισμός υπάρχει και στο παλάτι, καθώς η 93χρονη βασίλισσα Ελισάβετ και ο 98χρονος σύζυγος της, Φίλιππος, συγκαταλέγονται στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Έτσι σε περίπτωση έξαρσης του ιού, θα αναγκαστούν να ακυρώσουν τόσο τις δημόσιες εμφανίσεις τους όσο και τα πάρτι που παραθέτουν κάθε καλοκαίρι στους κήπους των ανακτόρων.