Κοινωνία

Κορονοϊός: Με μάσκες οι πιστοί στην εκκλησία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πλήθος πιστών αψήφησε την προειδοποίηση επιστημόνων για τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού μέσω της Θείας Κοινωνίας.