Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Εννιά στους δέκα θα αρρωστήσουν πολύ ελαφρά (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο παθολόγος-λοιμωξιολόγος μιλά για την εξάπλωση του κορονοϊού και την ενίσχυση των μέτρων προφύλαξης, τονίζοντας πως δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός.