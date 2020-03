Κόσμος

Ζώντας με τον κορονοϊό: Συγκλονιστική μαρτυρία από την Κίνα (βίντεο)

Μία δημοσιογράφος που διαμένει στην επαρχία Χουμπέι, ανήρτησε στα social media, βίντεο στο οποίο περιγράφει την δύσκολη καθημερινότητά της.