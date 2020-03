Κόσμος

Ιταλία: εξεγέρσεις σε φυλακές λόγω κορονοϊού

Τα ελλιπή μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού, αλλά και η απαγόρευση επισκέψεων, πυροδότησαν… την έκρηξη.

Εξεγέρσεις σημειώθηκαν σήμερα σε σειρά φυλακών εξαιτίας του κλίματος έντονης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί μετά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Δεκάδες κρατούμενοι της φυλακής του Φροζινόνε, κοντά στην Ρώμη, κατέστρεψαν μέρος του τμήματος του σωφρονιστικού ιδρύματος στο οποίο βρίσκονται. Κύριο αίτημά τους, να υιοθετηθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού μέσα στις φυλακές. Δεν υπήρξε καμία απόδραση, αλλά η προκλήθηκε τεράστια ένταση.

Για τον ίδιο λόγο εξεγέρσεις σημειώθηκαν στα σωφρονιστικά ιδρύματα στις πόλεις Φότζια της Απουλίας και Μόντενα της Εμίλια Ρομάνια. Οι κρατούμενοι σκαρφάλωσαν στους τοίχους και σε ορισμένες περιπτώσεις έκαψαν στρώματα.

Χθες βράδυ, επίσης, στις φυλακές της πόλης Σαλέρνο, κοντά στην Νάπολη, οι κρατούμενοι εξεγέρθηκαν κατά της απόφασης να σταματήσουν οι επισκέψεις των συγγενικών τους προσώπων, ώστε να μην ευνοηθεί η μετάδοση του κορονοϊού μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα.