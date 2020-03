Πολιτική

Μίκης Θεοδωράκης: η σκέψη μου στα παιδιά μας στον Έβρο

Το μήνυμα του μουσικοσυνθέτη για τις κρίσιμες ώρες στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Μήνυμα προς όλους τους Έλληνες στέλνει ο Μίκης Θεοδωράκης με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται στον Έβρο και την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο μουσικοσυνθέτης “στέκεται” δίπλα στην προσπάθεια των στελεχών του στρατού και της αστυνομίας να περιφρουρήσουν τα σύνορα της χώρας μας.

Με δήλωσή του στον προσωπικό του ιστότοπο δείχνει τη στήριξή του στα σώματα ασφαλείας και τους κατοίκους του Έβρου.

«Σ' αυτές τις κρίσιμες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών μας που υπερασπίζουν τα σύνορα της πατρίδας και στους γενναίους άντρες και γυναίκες του Έβρου...», γράφει ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης.