Κόσμος

Κοινοβουλευτική έρευνα για τις πολυτελείς διακοπές του Τζόνσον

Οι διακοπές του Βρετανού Πρωθυπουργού με την μνηστή του στην Καραϊβική, μπήκαν στο μικροσκόπιο της αρμόδιας επιτροπής.

Επιτροπή του βρετανικού κοινοβουλίου διενεργεί έρευνα για τις πολυτελείς διακοπές στην Καραϊβική, του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος τις πλήρωσε, γράφει σήμερα ο βρετανικός Τύπος.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία εφημερίδα The Observer, η κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων αρμόδια να διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων της κοινοβουλευτικής ζωής διενεργεί την έρευνα από την αρχή της εβδομάδας.

Ο Τζόνσον και η μνηστή του Κάρι Σίμοντς, που ανακοίνωσαν στα τέλη Φεβρουαρίου ότι περιμένουν παιδί, πέρασαν την Πρωτοχρονιά στο ιδιωτικό νησί Μυστίκ του νησιωτικού συμπλέγματος των Γρεναδίνων στην Καραϊβική Θάλασσα.

Στη δήλωση συμφερόντων του ως βουλευτής, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τις διακοπές αυτές που κόστισαν 15.000 στερλίνες (17.300 ευρώ) τις πρόσφερε ο επιχειρηματίας Ντέιβιντ Ρος, ένας δωρητής του Συντηρητικού Κόμματος.

Αλλά ο Ρος προκάλεσε σύγχυση αρνούμενος, αρχικά, ότι έδωσε ένα τέτοιο ποσό στον Μπόρις Τζόνσον, πριν υπαναχωρήσει από τα λεγόμενά του μέσω του εκπροσώπου του για να δηλώσει ότι ήταν μια "πληρωμή σε είδος".

Το Εργατικό Κόμμα, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, κάλεσε την επιτροπή να διενεργήσει έρευνα. Η Ντάουνινγκ Στριτ, που είχε υπογραμμίσει πρωτύτερα ότι είχε δηλώσει τα πάντα όπως πρέπει, δεν θέλησε να σχολιάσει αυτή την ανακοίνωση.