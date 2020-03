Αθλητικά

“Αφεντικό” στο Μάντσεστερ η Γιουνάιτεντ

Οι “κόκκινοι” διπλασίασαν τις νίκες τους επί της Σίτι στο πρωτάθλημα, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Το “2 στα 2” στα φετινά ντέρμπι του Μάντσεστερ για την Premier League έκανε η Γιουνάιτεντ, νικώντας σήμερα 2-0 τη Σίτι στο Old Trafford, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής.

Είναι η πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια και τη σεζόν 2009-10, που οι “κόκκινοι διάβολοι” καταφέρνουν να διπλασιάσουν τις νίκες επί της συμπολίτισσάς τους στο πρωτάθλημα, από την οποία πάντως αποκλείστηκαν στα ημιτελικά του League Cup.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά από γκολ του Μαρσιάλ στο 30ο λεπτό (φέρει ευθύνη ο Έντερσον), ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα, ο ΜακΤομινέι εκμεταλλεύθηκε λάθος του Έντερσον και από μακριά έστειλε τη μπάλα σε κενή εστία, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα είδε ένα γκολ του Αγουέρο στο 48΄ να ακυρώνεται ως οφσάιντ, σε απολύτως οριακή φάση, και στη συνέχεια δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή της σε γκολ.

Η Γιουνάιτεντ με τη νίκη της ανέβηκε στην 5η θέση και... κυνηγάει την προνομιούχο τετράδα, ενώ για τη Μάντσεστερ Σίτι η ήττα δεν σημαίνει ουσιαστικά τίποτα, αφού το τρόπαιο ταξιδεύει εδώ και καιρό προς το Λίβερπουλ.