Κόσμος

Ιταλία: Τέλος οι λειτουργίες, οι γάμοι και οι κηδείες στις εκκλησίες

Πρωτοφανής απόφαση, εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης της φονικής επιδημίας του κορονοϊού. Εκατόμβη θυμάτων σε ένα 24ωρο στη γειτονική χώρα.

Η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά του κορονοϊού, αποφάσισε ότι οι λειτουργίες θα σταματήσουν σε όλες τις εκκλησίες της χώρας μέχρι τις 3 Απριλίου.

Δεν θα τελούνται γάμοι ούτε κηδείες σε εκκλησιαστικούς χώρους. «Πρόκειται για μια οδυνηρή απόφαση, η οποία όμως ενδείκνυται ως συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας», τονίζει η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων.

Παράλληλα, αποσαφηνίζει ότι ασπάζεται και εφαρμόζει τα μέτρα της ιταλικής κυβέρνησης για τον περιορισμό του ιού, διότι η Καθολική Εκκλησία ανησυχεί για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στη χώρα.

“Θερίζει” ο κορονοϊός στην Ιταλία: 103 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία του κορονοϊού στην Ιταλία ανέρχεται σε 366 από 233 που ήταν χθες, Σάββατο, ανακοίνωσε Ιταλός αξιωματούχος. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Covid-19 αυξήθηκε στις 7.375 από 5.883 που ήταν χθες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία σε εθνικό επίπεδο που δίνουν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Δραματική είναι η κατάσταση στην Λομβαρδία, όπου οι νεκροί από τον κορονοϊό είναι πλέον 257. Σε σχέση με χθες, απεβίωσαν άλλοι 113 ασθενείς.

Στο μεταξύ, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται με έμφαση στην ανησυχία των νότιων περιφερειών της χώρας, για τυχόν εξάπλωση των κρουσμάτων, λόγω της μεγάλης μετάβασης φοιτητών και εργαζομένων, από το Μιλάνο στην Κάτω Ιταλία.

«Θα υιοθετήσουμε σκληρή στάση με όποιον δεν σέβεται τους κανόνες», δήλωσε ο υπουργός Yγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.