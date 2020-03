Κόσμος

Πυροβολισμοί σε τζαμί στο Παρίσι

Ένας άνδρας φαίνεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Την ώρα του συμβάντος φαίνεται πως βρίσκονταν στον χώρο ακόμη 15 άτομα.

Ένοπλη επίθεση μέσα σε τζαμί σε κεντρικό σημείο του Παρισιού, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Όπως μετέδωσαν γαλλικά ΜΜΕ, ένας άνδρας που φορούσε κράνος άνοιξε πυρ μέσα στο τζαμί, και τραυμάτισε σοβαρά έναν άνδρα.

Ακόμη δεκαπέντε άνθρωποι φαίνεται πως βρισκόταν στο τζαμί τη στιγμή του περιστατικού, όπως αναφέρει αστυνομική πηγή, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν εννέα κάλυκες των εννέα χιλιοστών.

Ο δράστης διέφυγε με μηχανή και η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό του.