Κοινωνία

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων στην Αττική

Επτά αυτοκίνητα, δύο μοτοποδήλατα και μία καφετέρια τυλίχθηκαν στις φλόγες σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής!

Επεισοδιακή ήταν η νύχτα που πέρασε στην Αττική, καθώς συνολικά επτά αυτοκίνητα, δύο μοτοποδήλατα και μία καφετέρια τυλίχθηκαν στις φλόγες!

Αυτοκίνητο αστυνομικού έγινε στόχος εμπρηστών τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Ο ίδιος, βγαίνοντας από το σπίτι του, είδε το όχημά του να φλέγεται! Παράλληλα, άλλα τέσσερα οχήματα καταστράφηκαν από τη φωτιά που επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, μετατρέποντας την οδό Τενόρου σε σκηνικό βγαλμένο από ταινία…

Την ίδια ώρα, λίγα τετράγωνα παρακάτω, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου, μία καφετέρια συγγενικού προσώπου του αστυνομικού, τυλίχθηκε στις φλόγες, από άγνωστη ακόμα αιτία. Όλα πάντως δείχνουν εμπρησμό.

Στις 1.30 τα ξημερώματα ακόμα ένα όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, αυτή τη φορά στου Ζωγράφου. Στην ίδια περιοχή, στην οδό Λοχαγού Ξυρογιάννη, στόχος εμπρηστών έπεσαν και δύο μοτοποδήλατα. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Εμπρησμός αυτοκινήτου σημειώθηκε τα ξημερώματα και στο Κερατσίνι και συγκεκριμένα στην οδό Διγενή Ακρίτα και Κομνηνών. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.