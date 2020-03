Πολιτική

Με διπλό στόχο σε Βερολίνο και Βιέννη ο πρωθυπουργός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ.

Το ταξίδι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα και αύριο σε Γερμανία και Αυστρία ανοίγει έναν νέο κύκλο διπλωματικών κινήσεων για την εξασφάλιση έμπρακτης στήριξης στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ελληνοτουρκική μεθόριο και κατ' επέκταση στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Στοχεύει παράλληλα στην ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων με χώρες «κλειδιά», στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει η ελληνική οικονομία να φθάσει στην επενδυτική βαθμίδα και να ανοίξει την πόρτα στην εισροή διεθνών κεφαλαίων.

Η Ελλάδα, αφού με επιτυχία εμπόδισε την Τουρκία να πλημμυρίσει το ελληνικό -άρα και ευρωπαϊκό- έδαφος με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και παράλληλα αξιοποίησε την ευκαιρία να δείξει στη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης -η οποία προ ημερών βρέθηκε μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Έβρο- τις αληθινές προθέσεις και κινήσεις της Άγκυρας, προσπαθεί τώρα να κεφαλαιοποιήσει διπλωματικά την επιτυχία της. Ήδη η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαφορετικά τις εκβιαστικού τύπου κινήσεις της τουρκικής πλευράς και πιστοποιεί το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα αποφασιστικής αντιμετώπισης παρόμοιων προβλημάτων και σταθερό σύμμαχο στην προσπάθεια για περισσότερη Ευρώπη.

Με αυτά τα όπλα στη φαρέτρα του ο κ. Μητσοτάκης θα επιδιώξει, τώρα, μια διπλή ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στην Ευρώπη: Από τη μια θέλει να επενδύσει στην κοινή αντίληψη που έχει με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ για το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας σε μια φάση ισχυρής ανάπτυξης, ευημερίας και να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία με επέκταση σε νέους δυναμικούς τομείς, αλλά και να επιχειρήσει να την φέρει ακόμα πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις για το μεταναστευτικό και το ρόλο της Τουρκίας σε αυτό. Το τελευταίο είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεδομένων των στενών οικονομικών δεσμών Βερολίνου-Άγκυρας, ωστόσο ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει την προσήλωση της κ. Μέρκελ στην κοινή ευρωπαϊκή πορεία, ενώ θέλει να αξιολογήσει και τη δική της αντίδραση σε όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στον Έβρο. Άλλωστε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει την καγκελάριο για την τουρκική παραβατική συμπεριφορά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο όσο και για το γεγονός ότι υπήρξε εμπλοκή των τουρκικών αρχών στην υποκίνηση των μεταναστών.

Από την άλλη, φιλοδοξία του κ. Μητσοτάκη είναι η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Αυστρίας, μετά και τη ρητή στήριξη των ελληνικών θέσεων από τον ίδιο τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς. Με αυτή τη διπλή διπλωματική αποστολή, ο Έλληνας πρωθυπουργός επιχειρεί να ενδυναμώσει τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ. Ταυτόχρονα όμως και στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ του Βερολίνου είναι ευθεία η στόχευση εξίσου στην εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων και την εντατικοποίηση του εμπορίου, όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Διά στόματος Ζάιμπερτ το έδαφος για τις γερμανικές θέσεις οριοθετήθηκε ως εξής: «Η καγκελάριος εκφράστηκε πολύ ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την πρακτική του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν και του άσκησε κριτική ότι έστειλε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε ένα αδιέξοδο, το οποίο για αυτούς σημαίνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση στα σύνορα που είναι για εκείνους κλειστά. Επισήμανε όμως επίσης και ότι η Τουρκία, λόγω της κατάστασης στον μαινόμενο συριακό πόλεμο και λόγω του γεγονότος ότι ήδη φιλοξενεί 3-4 εκατομμύρια πρόσφυγες, έχει να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος, μια δύσκολη κατάσταση και για αυτό έχει δικαιολογημένες προσδοκίες από την Ευρώπη». Κατ' επέκταση στη γραμμή αυτή αναμένεται να κινηθεί και στη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η καγκελάριος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα το πρωί στο Βερολίνο και πριν τη συνάντηση με την κ. Μέρκελ, θα συμμετάσχουν μαζί, με διαδοχικές ομιλίες στο «Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ - Όραμα και Ευκαιρίες Επενδύσεων». Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει από το Βερολίνο στη Βιέννη όπου θα συναντηθεί με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Βερολίνο, διαμορφώνεται ως εξής: Στις 14.00 τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας), αναμένονται οι ομιλίες του πρωθυπουργού και της καγκελαρίου Μέρκελ στο Οικονομικό Φόρουμ. Στις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την 'Ανγκελα Μέρκελ. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα έχει επαφές με Γερμανούς επενδυτές και στις 19.00 τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας) θα συμμετάσχει σε πάνελ διαλόγου που διοργανώνει το German Council on Foreign Relations. Αύριο, Τρίτη, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις 08.00 τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας) σε πρωινό εργασίας με θεσμικούς φορείς της γερμανικής οικονομίας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, όπου στις 15.40 τοπική ώρα (16.40 ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στο Βερολίνο ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης Γιώργος Κουμουτσάκος, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή, ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού αρμόδιος για θέματα ΕΕ και ΗΠΑ Θανάσης Μπακόλας.

Πέρα από τον πρωθυπουργό και τους κ. Γεωργιάδη και Φραγκογιάννη, στο Οικονομικό Φόρουμ θα μιλήσουν από την πλευρά της κυβέρνησης ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Γιάννης Τσακίρης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για θέματα Βιομηχανίας και Εμπορίου, Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς, και η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου. Θα συμμετέχει επίσης ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, Νίκος Μαντζούφας.

Το Φόρουμ του Βερολίνου θα φιλοξενηθεί στο «Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομίας - Haus der Deutschen Wirtschaft» και στο πλαίσιο της διοργάνωσης αυτής έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 40 B2B συναντήσεις. Τη διεξαγωγή του αποφάσισαν από κοινού ο Έλληνας πρωθυπουργός και η Γερμανίδα καγκελάριος κατά την επίσημη επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει πέρυσι στο Βερολίνο ο κ. Μητσοτάκης. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών, τελώντας υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Ομοσπονδιακού υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Πέτερ Αλτμάιερ.