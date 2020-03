Κόσμος

Κορονοϊός: επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην Αλβανία

Πρόκειται για συγγενείς που επέστρεψαν από την Ιταλία, τη χώρα που πλέον πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη.

Οι αρχές της Αλβανίας ανακοίνωσαν ότι επιβεβαίωσαν τα πρώτα δύο κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συγγενείς, πατέρα και γιο, που επέστρεψαν από την Ιταλία, τη χώρα που πλέον πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη πέραν της ηπειρωτικής Κίνας από την επιδημία.

Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διαβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πριν επιβεβαιωθούν σήμερα τα δύο πρώτα κρούσματα, οι αλβανικές υγειονομικές αρχές είχαν κάνει εξετάσεις σε περίπου 60 ανθρώπους που εκφράζονταν φόβοι πως μπορεί να είχαν προσβληθεί, ωστόσο τα αποτελέσματα ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικά.

Στην Ιταλία, στην άλλη πλευρά της Αδριατικής, ζουν 400.000 αλβανοί μετανάστες.