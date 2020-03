Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε καραντίνα το ένα τέταρτο του πληθυσμού στην Ιταλία

Πάνω από 15 εκατομμύρια Ιταλοί ζουν μέσα σε «κόκκινη ζώνη»! Τα κρούσματα αυξάνονται ταχύτατα και στη Γερμανία. Στο μηδέν τα νέα κρούσματα στην ηπειρωτική Κίνα.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας, της χώρας που πλήττεται πλέον βαρύτερα από οποιαδήποτε άλλη πλην Κίνας εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, έθεσε το ένα τέταρτο του πληθυσμού της σε καραντίνα, μέτρο χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη, που αποφασίστηκε να επιβληθεί για να ανασχεθεί η εξάπλωση της ασθένειας COVID-19, που έχει μολύνει τουλάχιστον 109.000 ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο και προκάλεσε έναν πρώτο θάνατο στην αφρικανική ήπειρο.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους χαιρέτισε τα «θαρραλέα» μέτρα της Ρώμης και τις «αληθινές θυσίες» της Ιταλίας. Άλλοι 133 θάνατοι εξαιτίας της επιδημίας που προκαλεί ο SARS-CoV-2 καταγράφηκαν τις περασμένες 24 ώρες. Τα μέτρα περιορισμού, που θα ισχύσουν ως την 3η Απριλίου, εκτείνονται σε τεράστια έκταση της βόρειας Ιταλίας, από το Μιλάνο, την οικονομική πρωτεύουσα, ως τη Βενετία, τουριστικό μαγνήτη.

Οι 15 και πλέον εκατομμύρια Ιταλοί που ζουν μέσα σε αυτή την «κόκκινη ζώνη» θα δουν τις μετακινήσεις τους να περιορίζονται δραστικά. Τα σύνορα με τις γειτονικές χώρες παραμένουν ανοικτά προς το παρόν. Τα δύο μιλανέζικα αεροδρόμια και αυτό της Βενετίας μένουν επίσης ανοικτά, αλλά με πολύ μειωμένο τον αριθμό των πτήσεων. Οι χώρες που γειτονεύουν με την Ιταλία (Γαλλία, Ελβετία, Αυστρία, Σλοβενία) διαβεβαίωσαν ότι δεν θα κλείσουν τα σύνορά τους, ωστόσο θα επιβάλλουν κάποιους περιορισμούς.

Το ριζοσπαστικό μέτρο που ανακοίνωσε χθες η Ρώμη παραπέμπει σε αυτά που επιβλήθηκαν στην επαρχία Χουμπέι, όπου εμφανίστηκε ο SARS-CoV-2 και ξέσπασε η επιδημία της ασθένειας COVID-19 τον Δεκέμβριο (56 εκατομμύρια κάτοικοι σε καραντίνα). Η ανησυχία εξαπλώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν κάλεσε χθες να ακυρωθούν όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή χιλίων και πλέον ανθρώπων και να ετοιμαστούν μέτρα στήριξης της οικονομίας.

Τα κρούσματα αυξάνονται ταχύτατα και στη Γερμανία: καταγράφονται πλέον 847, δηλαδή δεκαπλάσια από ό,τι μία εβδομάδα νωρίτερα. Επτά νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Έτσι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην επικράτεια ανέρχεται σε 73.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε χθες τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του κοροναϊού, τον πρώτο στην αφρικανική ήπειρο. Επρόκειτο για 60χρονο Γερμανό. Παράλληλα, κρουαζιερόπλοιο με 171 επιβάτες, ανάμεσά τους 101 ξένους τουρίστες, εκκενώθηκε στο Λούξορ (νότια) μετά την επιβεβαίωση 45 κρουσμάτων, που αύξησε το σύνολο των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στην Αίγυπτο σε τουλάχιστον 48.

Στη Σαουδική Αραβία ανακοινώθηκε ο «προσωρινός» αποκλεισμός της επαρχίας Κατίφ (ανατολικά), όπου κυριαρχεί η σιιτική μειονότητα και όπου έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα τα 11 από τα κρούσματα του κοροναϊού στη χώρα. Επρόκειτο κυρίως για ανθρώπους που επέστρεψαν από το Ιράν. Ενώ στη Μόσχα, ανακοινώθηκε πως όποιος δεν τηρεί την καραντίνα θα αντιμετωπίζει πλέον ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Η Ιταλία, με 7.375 κρούσματα και 366 θανάτους, είναι μαζί με το Ιράν και τη Νότια Κορέα ανάμεσα στις χώρες που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την επιδημία πέραν της ηπειρωτικής Κίνας. Είναι αναμφίβολα η ευρωπαϊκή χώρα που πλήττεται πιο σκληρά.

Στο Μιλάνο, οι δρόμοι ήταν ήρεμοι, σχεδόν άδειοι, χθες Κυριακή. Οι περιορισμοί οι οποίοι επιβλήθηκαν αφορούν όλη τη Λομβαρδία και τις επαρχίες Μόντενα, Πάρμα, Πιατσέντσα, Ρέτζο Εμίλια, Ρίμινι, Πέζαρο και Ούρμπινο, Αλεσάντρια, Άστι, Πάδοβα, Τρεβίζο και Βενετία.

Μουσεία, γήπεδα, πισίνες, ντισκοτέκ, παμπ και άλλα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες παιγνίων και άλλοι χώροι δημόσιων συναθροίσεων θα πρέπει να κλείσουν, ορίζει το διάταγμα που υπέγραψε ο επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης Τζουζέπε Κόντε.

Στο μηδέν τα νέα κρούσματα στην ηπειρωτική Κίνα

Στην ηπειρωτική Κίνα, πέραν της επαρχίας Χουμπέι, του επίκεντρου της κρίσης, δεν καταγράφηκε χθες Κυριακή κανένα κρούσμα μετάδοσης του κορονοϊού εγχωρίως, για δεύτερη συναπτή ημέρα, ωστόσο οι αρχές συνέχιζαν να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την είσοδο στη χώρα ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στο εξωτερικό. Η Εθνική Επιτροπή Υγείας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι κατέγραψε 40 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, από 44 μία ημέρα νωρίτερα. Πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό αφότου το κινεζικό υπουργείο Υγείας άρχισε να δημοσιοποιεί δεδομένα για την επιδημία της ασθένειας COVID-19 σε εθνική κλίμακα την 20ή Ιανουαρίου.

Από τα σαράντα νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν χθες, τα 36 εντοπίστηκαν στην Ουχάν, τη μεγαλούπολη που αποτελεί την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα εντοπίστηκαν στην επαρχία Γκανσού και πρόκειται για ανθρώπους που έφθασαν εκεί από το Ιράν. Το σύνολο των ασθενών που έφθασαν στην Κίνα από το εξωτερικό έφθασε έτσι τους 67 συμπεριλαμβανομένων των 4 κρουσμάτων στην Γκανσού. Με τα νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν χθες, το σύνολό τους στην ηπειρωτική Κίνα αυξήθηκε σε 80.735. Μολονότι η εξάπλωση του κοροναϊού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, οι αρχές της Κίνας συνεχίζουν να ανησυχούν για ασθενείς, τόσο ξένους όσο και Κινέζους, που ταξιδεύουν ή επιστρέφουν στη χώρα από περιοχές που πλήττονται. Η Σαγκάη ενέτεινε τους ελέγχους στα αεροδρόμιά της το Σαββατοκύριακο, καθώς προέκυψε πως μεταξύ των ανθρώπων που ταξιδεύουν προς την πόλη από χώρες όπως η Ιταλία και το Ιράν εντοπίστηκαν τα περισσότερα κρούσματα.

Εξάλλου, οι κινεζικές αρχές επαγρυπνούν διότι δεκάδες εκατομμύρια εσωτερικοί μετανάστες επιστρέφουν σταδιακά στις δουλειές τους — γραφεία, εμπορικά κέντρα, εργοστάσια κ.ο.κ. — και εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, 58.600 ασθενείς ανέρρωσαν και έλαβαν εξιτήριο από κινεζικά νοσοκομεία. Οι αρχές γνωρίζουν ότι υπάρχει πιθανότητα να μολυνθούν ξανά και συνιστούν σε όσους βγήκαν από τα νοσοκομεία να μείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Χθες έλαβαν εξιτήριο 1.535 ασθενείς στην ηπειρωτική Κίνα.

Το Σάββατο, μικρό ξενοδοχείο όπου παρέμεναν σε καραντίνα άνθρωποι που υπήρχε ανησυχία πως έχουν μολυνθεί στην επαρχία Φουτζιάν κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 10 εξ αυτών. Από τους 71 ανθρώπους που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο στην πόλη Κουανγκτζού όταν το κτίριο κατέρρευσε, οι 58 τελούσαν σε καραντίνα, διευκρίνισε ο δήμος. Ο απολογισμός της επιδημίας στην ηπειρωτική Κίνα έφθασε τους 3.119 νεκρούς ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, αυξημένος κατά 22 από το Σάββατο. Η Χουμπέι, το επίκεντρο της κρίσης, ανέφερε τους 21 από τους νέους θανάτους. Οι 18 καταγράφηκαν στην Ουχάν. Το σύνολο των θανάτων εκτός ηπειρωτικής Κίνας ξεπέρασε τους 500, με τα περισσότερα θύματα να αναφέρονται στην Ιταλία και στο Ιράν. Τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται σε άλλες χώρες: στις ΗΠΑ πλησίαζαν τα 550.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσινγκτον δυσκολεύτηκε να αντιδράσει στην επιδημία εξαιτίας αυτών που αποκάλεσε ατελών δεδομένων από την Κίνα, υποστηρίζοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση δυσκολεύεται να λάβει ενημέρωση από το κυβερνών κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντιδρώντας, η Ημερησία της Κίνας, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του κινεζικού ΚΚ, αντέτεινε σε κύριο άρθρο της σήμερα ότι η εξάπλωση του κοροναϊού στις ΗΠΑ οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν αντέδρασε έγκαιρα παρότι είχε λάβει ενημέρωση από το Πεκίνο. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι διατυπώνεται ένας τέτοιος ανυπόστατος ισχυρισμός από τον επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ, διότι ουδέποτε έπαψε να κατηγορεί την Κίνα αφότου ξέσπασε η επιδημία», τονίζεται στο άρθρο.

Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα στην Αλβανία

Οι αρχές της Αλβανίας ανακοίνωσαν ότι επιβεβαίωσαν τα πρώτα δύο κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συγγενείς, πατέρα και γιο, που επέστρεψαν από την Ιταλία, τη χώρα που πλέον πλήττεται περισσότερο από κάθε άλλη πέραν της ηπειρωτικής Κίνας από την επιδημία. Οι δύο άνδρες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διαβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πριν επιβεβαιωθούν σήμερα τα δύο πρώτα κρούσματα, οι αλβανικές υγειονομικές αρχές είχαν κάνει εξετάσεις σε περίπου 60 ανθρώπους που εκφράζονταν φόβοι πως μπορεί να είχαν προσβληθεί, ωστόσο τα αποτελέσματα ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητικά. Στην Ιταλία, στην άλλη πλευρά της Αδριατικής, ζουν 400.000 αλβανοί μετανάστες.

Πέθανε τρίτος ασθενής στην Αγγλία

Ένας τρίτος ασθενής στην Αγγλία που είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό Covid-19, τελικά κατέληξε, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχίατρος της Αγγλίας, Κρις Γουίτλι.

"Ο ασθενής, που νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόρειου Μάντσεστερ, ήταν πάνω από 60 ετών και είχε σοβαρές υποκείμενες νόσους. Είχε ταξιδέψει πρόσφατα σε πληγείσα περιοχή. Είναι σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών του", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νέος θάνατος στη Νότια Κορέα

Ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Νότια Κορέα αυξήθηκε σε συνολικά 7.382 και το σύνολο των ασθενών οι οποίοι έχουν υποκύψει στην επιδημία έφθασε τους 51 μέχρι χθες τα μεσάνυκτα, ανακοίνωσαν τα Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC).

Χθες Κυριακή καταγράφηκαν 248 νέα κρούσματα μόλυνσης και ένας νέος θάνατος, σύμφωνα με τα Κέντρα. Ο αριθμός των ανθρώπων που ανέρρωσαν και έλαβαν εξιτήριο στη Νότια Κορέα ανέρχεται πλέον σε 166, σύμφωνα με τα KCDC, καθώς 36 ασθενείς βγήκαν από τα νοσοκομεία τις προηγούμενες 24 ώρες.

Αξιωματούχοι εξέφραζαν χθες συγκρατημένη αισιοδοξία, διαβλέποντας επιβράδυνση του εξάπλωσης της επιδημίας, καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων είναι ο χαμηλότερος του τελευταίου δεκαημέρου.

Αυξήθηκαν τα κρούσματα στην Κόστα Ρίκα

Οι αρχές στην Κόστα Ρίκα ενημέρωσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στην επικράτεια της χώρας αυξήθηκε σε εννιά χθες Κυριακή από πέντε μία ημέρα νωρίτερα. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τέσσερα κρούσματα το Σάββατο και άλλα τέσσερα χθες Κυριακή. Την Παρασκευή, ανήγγειλε το πρώτο κρούσμα του SARS-CoV-2 στην Κεντρική Αμερική. Ένας από τους ασθενείς, 54χρονος κοσταρικανός, εισήχθη σε κρατικό νοσοκομείο, διευκρινίζει ανακοίνωση του υπουργείου.

«Συστήνουμε στον πληθυσμό να αποφεύγει τους χαιρετισμούς με σωματική επαφή και τις μαζικές συγκεντρώσεις εάν υπάρχουν σε αυτές άνθρωποι που έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού», τονίζει στην ανακοίνωση ο υπουργός Υγείας Ντανιέλ Σάλας. Κατά την ανακοίνωση των αρχών, στην Κόστα Ρίκα καταμετρώνται επίσης 34 ύποπτα κρούσματα.

Από τα εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, το ένα είναι μια Αμερικανίδα που ζει στην Κόστα Ρίκα και δύο ακόμη είναι ένα ζευγάρι τουριστών από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την κοσταρικανή κυβέρνηση. Λόγω του υψηλότερου κινδύνου μόλυνσης, η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων (CNE) εξέδωσε «κίτρινο συναγερμό», μέτρο που διευκολύνει την εκταμίευση κεφαλαίων από τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπάγεται επίσης ότι συστήνεται κέντρο συντονισμού στην προεδρία το οποίο θα συνεδριάζει δύο φορές την ημέρα.