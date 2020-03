Κόσμος

Παζάρια Ερντογάν για το μεταναστευτικό στις Βρυξέλλες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας συναντάται με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει το βράδυ στις Βρυξέλλες συνομιλίες όσον αφορά το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων με την ηγεσία της ΕΕ.

Ο Ερντογάν ανήγγειλε χθες ότι θα κάνει «μια συνάντηση αύριο στο Βέλγιο» με την ηγεσία ΕΕ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του που αναμεταδιδόταν απευθείας από την τουρκική κρατική τηλεόραση. Πρόσθεσε πως αναμένει να «επιστρέψει από το Βέλγιο με διαφορετικά αποτελέσματα».

Στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε ότι ο Ερντογάν θα συναντηθεί στις 18:00 (19:00 ώρα Ελλάδας) με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Θα συζητήσουν κυρίως για «τα προβλήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της σταθερότητας στην περιφέρεια και της κρίσης στη Συρία», ανέφερε μέσω Twitter εκπρόσωπος του Μισέλ.