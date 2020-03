Κοινωνία

Κορονοϊός: μεγαλώνει η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Προστέθηκαν τρία νέα σχολεία στη λίστα του υπουργείου Παιδείας. Δείτε αναλυτική λίστα με όλα τα κλειστά σχολεία.

Προστέθηκαν τρία νέα σχολεία στη λίστα του υπουργείου Παιδείας που αφορά τις σχολικές μονάδες που θα παραμείνουν κλειστές από σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, μέχρι και τις 22 Μαρτίου, ανεβάζοντας έτσι στα 34 τον αριθμό των σχολείων που θα κλείσουν για προληπτικούς λόγους.

Το υπουργείο συνιστά στους πολίτες, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν συνεχώς και της διαρκούς επικαιροποίησης των μέτρων που λαμβάνονται προληπτικά για τον κορονοϊό, να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του, www.minedu.gov.gr, ώστε να ενημερώνονται σχετικά με τις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ισχύουν τα εξής:

Μέχρι τις 11 Μαρτίου 2020 θα παραμείνει κλειστό το ΕΠΑΛ Επανωμής (Θεσσαλονίκη)

Μέχρι τις 12 Μαρτίου 2020 θα παραμείνει κλειστό το 105ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2020 θα παραμείνουν κλειστά τα εξής σχολεία:

1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών

Λεόντειο λύκειο Πατησίων

1ο ΓΕΛ Γλυφάδας

1ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

19ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου

5ο Δημοτικό Περιστερίου

14ο Γυμνάσιο Περιστερίου

11ο Λύκειο Περιστερίου

4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου

4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου

Μέχρι τις 17 Μαρτίου 2020 θα παραμείνουν κλειστά τα εξής σχολεία:

2ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης

3ο Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Μενεμένης

3ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

5ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης

Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2020 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία:

1ο ΓΕΛ Βριλησσίων

13ο ΓΕΛ Περιστερίου

2ο ΓΕΛ Γλυφάδας

2ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

49ο ΓΕΛ Αθηνών

Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη

American Community Schools

Ελληνογερμανική Σχολή Αγ. Παρασκευής

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

9ο Δημοτικό Γλυφάδας

5ο Γυμνάσιο Πετρούπολης

9ο Δημοτικό Αλίμου

ΓΕΛ Θρακομακεδόνων

1ο Γυμνάσιο Καισαριανής

4ο ΓΕΛ Γαλατσίου

6o Δημοτικό Βριλησσίων

Γερμανική Σχολή Αθηνών (όλες οι βαθμίδες)

2ο Δημοτικό Πειραιά

Ράλλειο ΓΕΛ Θηλέων Πειραιά

Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά

6ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

1ο ΓΕΛ Γαλατσίου

2ο ΓΕΛ Γαλατσίου

2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

1ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου

3ο ΓΕΛ Γαλατσίου

40ο Γυμνάσιο Αθηνών

22ο ΓΕΛ Αθηνών

20ο ΓΕΛ Αθηνών

5ο Γυμνάσιο Γαλατσίου

Καλλιτεχνικό Λύκειο Αθηνών

9ο Δημοτικό Δάφνης

2ο Δημοτικό Διονύσου

ΓΕΛ Ιστιαίας (Εύβοια)