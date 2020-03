Κοινωνία

Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ταλαιπωρία και χάος και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, λόγω της βροχής. Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα.

Ουρές χιλιομέτρων παρατηρείται σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας λόγω της κακοκαιρίας με τις σφοδρές βροχές και καταιγίδες που πλήττει τις τελευταίες ώρες και την πρωτεύουσα.

Από νωρίς το πρωί οι οδηγοί βρέθηκαν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, καθώς οι ταχύτητες είναι πιο χαμηλές λόγω της περιορισμένης ορατότητας αλλά και των αρκετών πλημμυρισμένων δρόμων.

Τα νεύρα και η υπομονή τους δοκιμάζονται και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα προβλήματα και μποτιλιάρισμα παρατηρείται:

- Στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από την Ιερά Οδό μέχρι το ύψος της Κηφισιάς

- Στην λεωφόρό Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο

- Στην Κηφισίας κατά τμήματα στην κάθξοδο από το ύψος του Αμαρουσίου

- Στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισιάς από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι την Κηφισίας

- Στην Μεσογείων στην κάθοδο από το ύψος του Σταυρού και κατά τμήματα