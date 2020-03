Αθλητικά

Ο Ρονάλντο γιόρτασε τoν 1000ο αγώνα του στα social media (εικόνες)

Ιστορικός για τον “CR7” ήταν ο αγώνας απέναντι στην Ιντερ καθώς έφτασε τους 1000 αγώνες σε επαγγελματικό επίπεδο.

O Kριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να μην σκόραρε στη χθεσινή νίκη (2-0) της Γιουβέντους επί της Ίντερ στο «Derby d’ Italia» στο Τορίνο, αλλά είχε έναν ξεχωριστό λόγο για να πανηγυρίσει. Και το έκανε μέσα από τα προσωπικά του social media.

Aγωνιζόμενος για την 26η ημέρα του ιταλικού πρωταθλήματος, ο Ρονάλντο έφτασε τους 1.000 αγώνες ως επαγγελματίας, δεδομένου ότι στον προσωπικό του λογαριασμό δεν υπολογίζει τα δύο παιχνίδια με την δεύτερη ομάδα της Σπόρτινγκ.

«Είμαι πολύ υπερήφανος που έφτασα στο 1000ο παιχνίδι της καριέρας μου, με μια πολύ σημαντική νίκη, που μας έφερε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας. Χάρη σε όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, την οικογένεια και τους φίλους μου και τους οπαδούς μου, που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτό το απίστευτο ορόσημο», ανέφερε στο λογαριασμό του στο Instagram.