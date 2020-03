Κοινωνία

Κορονοϊός: ο Ελπιδοφόρος απαγόρευσε τον ασπασμό στις εικόνες - Τι λέει για την Θεία Κοινωνία

Εγκύκλιο με οδηγίες προς πιστούς και κληρικούς εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Τι αναφέρει για τις λειτουργίες μέσω διαδικτύου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδόφορος και τα Μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής εξέδωσαν οδηγίες προς τους Κληρικούς και Λαϊκούς για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε από της Αρχιεπισκοπή, αναγνωρίζοντας ότι αυτή η επιδημία δεν έχει αντίκτυπο μόνο στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινότητας, αλλά σε όλους τους ανθρώπους, ο Αρχιεπίσκοπος και η Επαρχιακή Σύνοδος εξέδωσαν εγκύκλιο που περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μια Ενορία μπορεί να προστατευθεί καλύτερα, το ίδιο και οι πιστοί.

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι κληρικοί και οι λαϊκοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές όπως σχολαστικό και λεπτομερές πλύσιμο των χεριών και συχνό καθαρισμό του λειτουργικού χώρου και των αντικειμένων (π.χ. σταυροί, εικόνες κ.λπ.).

Εκείνοι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (οι ηλικιωμένοι σε κίνδυνο, αυτοί με κατασταλμένο αυτοάνοσο σύστημα και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες) θα πρέπει να προστατεύονται με την αποφυγή της παρακολούθησης εκκλησιαστικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, όλοι όσοι ταξιδεύουν σε διεθνές επίπεδο, να αποφύγουν να έρθουν σε εκκλησιαστικές λειτουργίες για περίοδο δεκατεσσάρων ημερών (χρονικό διάστημα επώασης).

"Χάρη στα θαύματα της τεχνολογίας, ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί πλήρως από τις ακόλουθες υπηρεσίες στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο και οι κληρικοί μπορούν να τους επισκεφθούν στο σπίτι για να τους προσφέρουν τα Μυστήρια" αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος.

Αναλυτικά οι οδηγίες προς τους κληρικούς:

1) Όλες οι ενορίες θα παρέχουν σταθμούς στο νάρθηκα και / ή στον κυρίως ναό για τους πιστούς ώστε να απολυμαίνουν τα χέρια τους καθώς εισέρχονται στην Εκκλησία.

2) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην είσοδο, οι οποίες θα συνιστούν σε άρρωστα άτομα να μην παρευρίσκονται στις λειτουργίες, αλλά συμμετέχουν μέσω τηλεόρασης ή Διαδικτύου (η διεύθυνση URL πρέπει επίσης να αναρτηθεί).

3) Οι κληρικοί δεν θα προσφέρουν τα χέρια τους για ασπασμό και θα αποφεύγουν να αγγίζουν τους πιστούς είτε με χειραψία είτε με εναγκαλισμό.

4) Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν συνιστώντας ο σεβασμός στις εικόνες και στον σταυρό να αποδίδεται μόνο με κλίση.

5) Κανένα βιβλίο – Λειτουργική ή Γραφή δεν θα φυλάσσεται στις θήκες. Οι ενορίτες θα λάβουν οδηγίες να φέρουν τα δικά τους βιβλία από το σπίτι τους.

6) Οι πιστοί δεν θα λάβουν το Αντίδωρον από τους Κληρικούς, αλλά από μόνοι τους όταν φεύγουν από την εκκλησία. Την Τετάρτη (Άγιο Ευχέλαιο), κάθε ιερέας θα χρίσει τον κάθε πιστό χρησιμοποιώντας ξεχωριστά βαμβακάκια.

8) Η Ευχαριστία θα διανεμηθεί όπως συνήθως.

9) Στις τελετές, ο «ασπασμός ειρήνης των κληρικών (“Kiss of Peace”) θα εγίνεται μέσω υπόκλισης τους ενός στον άλλο. Στις ενορίες όπου ο λαός ανταλλάσσει το “Kiss of Peace”, θα αποφύγουν την επαφή με το να υποκλίνονται ο ένας στον άλλο.

10) Μετά από κάθε λειτουργία όλα τα λειτουργικά αντικείμενα και επιφάνειες να καθαρίζονται προσεκτικά.

