Υγεία - Περιβάλλον

Ασπίδα για την καρδιά τα ιχθυέλαια

Η τακτική χρήση συμπληρωμάτων ιχθυελαίων συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο για πρόωρο θάνατο και καρδιαγγειακά περιστατικά, όπως έμφραγμα και εγκεφαλικό, σύμφωνα με μία νέα κινεζο-αμερικανική επιστημονική έρευνα. Χρειάζονται μελλοντικές έρευνες για να καθορίσουν ποια είναι η αναγκαία δόση, ώστε να επιτευχθεί ένα κλινικά χρήσιμο αποτέλεσμα.

Τα ιχθυέλαια αποτελούν δημοφιλές διατροφικό συμπλήρωμα σε πολλές χώρες. Προηγούμενες έρευνες έχουν παράσχει ενδείξεις ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που περιέχονται στα ιχθυέλαια μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και την πρόωρη θνησιμότητα, όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οριστικά συμπεράσματα.

Οι ερευνητές από την Κίνα και τις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον καθηγητή Τσεν Μάο του Τμήματος Επιδημιολογίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Νότιου Ιατρικού Πανεπιστημίου της Γκουαντόνγκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό BMJ (British Medical Journal), ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 428.000 άτομα ηλικίας 40 έως 69 ετών στη Βρετανία.

Σχεδόν το ένα τρίτο (31%) έπαιρναν τακτικά συμπληρώματα ιχθυελαίων. Διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν 13% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 16% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή αιτία και 7% μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακό περιστατικό. Το όφελος φάνηκε να είναι μεγαλύτερο για όσους είχαν υπέρταση.