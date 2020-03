Κόσμος

Ένοπλος επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Ο άνδρας έβγαλε δύο μαχαίρια από τις τσέπες του απειλώντας αστυνομικούς που ζήτησαν τα στοιχεία του...

Ένας άνδρας οπλισμένος με δύο μαχαίρια σκοτώθηκε από την αστυνομία χθες Κυριακή το βράδυ στο κέντρο του Λονδίνου, ανακοίνωσε η Σκότλαντ Γιαρντ, η οποία δεν θεωρεί ότι το περιστατικό αυτό έχει σχέση με την τρομοκρατία.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην συνοικία του Ουέστμινστερ γύρω στις 23:30 τοπική ώρα (01:30 ώρα Ελλάδος) εντόπισαν έναν άνδρα με ύποπτη συμπεριφορά. Όταν πήγαν να τον συλλάβουν, ο άνδρας έβγαλε δύο μαχαίρια. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν ένα όπλο αναισθητοποίησης και ένα πιστόλι. Αμέσως εκλήθησαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά ο άνδρας πέθανε επί τόπου.

"Το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό", διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιαρντ σε ανακοίνωσή της, στην οποία επεσήμανε ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε.