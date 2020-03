Κοινωνία

Φωτιά στο Ειρηνοδικείο Αθηνών

Η φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο του κτιρίου, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής...

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον υπόγειο χώρο του κτιρίου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδυνεύει κανείς.