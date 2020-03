Οικονομία

Κορονοϊός: σκηνικό “κραχ” στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ισχυρότατες πιέσεις δέχεται από το άνοιγμα των αγορών το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, Δευτέρα, με τον Γενικό Δείκτη να ανοίγει κάτω και από τις 600 μονάδες.

Ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, ενώ και οι ευρωπαϊκές αγορές βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, καθώς οι φόβοι των επενδυτών αυξάνονται για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της ταχείας εξάπλωσης του κορονοϊού, ενώ αναταραχή στις αγορές προκαλεί και η μεγάλη «βουτιά» της τιμής του πετρελαίου.

Η αγορά αρχικά υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα των 600 μονάδων με πτώση 13% διαμορφούμενη στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2018. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 610,81 μονάδες σημειώνοντας πτώση 10,80%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς υποχωρεί κατά περίπου 5 δισ. σε σχέση με τη συνεδρίαση της Παρασκευής. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 9,97 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 10,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 11,33%.

Βαρειές απώλειες καταγράφουν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Πτωτικά κινούνται όλοι οι επιμέρους δείκτες και τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες των Τραπεζών (-17,37%) και των Υπηρεσιών Κοινής ωφέλειας (-14,15%). Ανοδο καταγράφει μόνο μία μετοχή, ο τίτλος της Elinoil (+9,74%), 72 πτωτικά και 7νπαραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην αγορά.