Υγεία - Περιβάλλον

Σε καραντίνα ο Πορτογάλος Πρόεδρος για τον κορονοϊο - Τηλεφώνημα Παυλόπουλου

Σε απομόνωση και ο Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα. Ευχές από τον Προκόπη Παυλόπουλου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα είχε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος του εξέφρασε τις θερμές ευχές του για την αμέριστη συμπαράστασή του για την αίσια έκβαση της οικειοθελούς - και αποκλειστικώς για λόγους παραδειγματισμού- απομόνωσής του, ύστερα από την συνάντησή του με μαθητές σχολείου στην Βόρεια Πορτογαλία, όπου διαγνώσθηκε κρούσμα κορονοϊού.