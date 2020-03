Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα

Τρόμος σε υποκατάστημα τράπεζας. Μπήκε με όπλο, σήκωσε το ταμείο και εξαφανίστηκε.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Παλαιό Φάληρο.

Ένας άνδρας εισέβαλε, λίγα λεπτά μετά τις 11:00, στην τράπεζα που βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης στο Παλαιό Φάληρο.

Με την απειλή όπλου ακινητοποίησε υπαλλήλους και πελάτες. Άρπαξε άγνωστο χρηματικό ποσό από ένα ταμείο και εξαφανίστηκε.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας.