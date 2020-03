Κοινωνία

Μητροπολίτης Ιγνάτιος: κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει τη Θεία Κοινωνία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Ιγνάτιος ξεκαθάρισε ότι «εάν κάποιος θέλει να έρθει στην εκκλησία και υπάρχει αντίδραση στην οικογένεια, εγώ ως επίσκοπος λέω να μείνουν στο σπίτι».

Στη στάση της Εκκλησίας απέναντι στην κρίση με τον κορονοϊό αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος. Αρχικά υπενθύμισε την εγκύκλιο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου στην οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι «θα πρέπει να κρατήσουμε την καθαριότητα και τον εξαερισμό των ναών, και γενικότερα να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας».

Όπως είπε στο ΘΕΜΑ 104,6 «εμείς καλέσαμε τους ανθρώπους να μην κατακρίνουν κάποιον που για λόγους προφύλαξης αντί να ασπαστεί μια εικόνα κάνει μια γονυκλισία. Εγώ το θεωρώ ότι το κάνει για να προφυλαχτεί και να προφυλάξει». «Εγώ δεν θα απασχοληθώ καθόλου αν δεν φιλήσει κάποιος το χέρι του επισκόπου. Δεν είναι κακό ούτε εξαρτάται η σωτηρία μας από αυτό» συμπλήρωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος.

Επισήμανε, μάλιστα, την εγκύκλιο του Μητροπολίτη Μεσογαίας Νικόλαου στην οποία, όπως είπε, σημειώνεται ότι «σε αυτή την περίοδο της νηστείας οι ευάλωτες ομάδες δεν είναι σωτηρία μας η νηστεία. Θα πρέπει ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού να έχουν τον οργανισμό τους ισχυρό και ας παραβιάσουν τη νηστεία. Ο Χριστός συγχωρεί. Το να έχουν μια πολύ μεγάλη ενίσχυση του εαυτού τους είναι ευλογημένο».

Ο κ. Ιγνάτιος ξεκαθάρισε, ακόμα, ότι «εάν μια γυναίκα ή ένας άνδρας ή εάν κάποιο γονέας θέλει να έρθει στην εκκλησία και υπάρχει αντίδραση στην οικογένεια, εγώ ως επίσκοπος λέω να μείνουν στο σπίτι». Μιλώντας για την προσέλευση των πιστών στις εκκλησίες τα τελευταία 24ωρα, παρατήρησε ότι «περίμενα μεγαλύτερη απώλεια στο εκκλησίασμα αλλά δεν είχαμε».

Όσον αφορά, τέλος, τη Θεία Κοινωνία υποστήριξε ότι «αυτός που πιστεύει θα κοινωνήσει, δεν μπορεί κανείς να του το απαγορεύσει. Εάν αυτό στέκεται αφορμή για διχασμό στο σπίτι, εγώ συνιστώ να κάνει υπομονή. Υπάρχει κίνδυνος εάν πάμε σε απαγορευτικά μέτρα να έχουμε τα αντίθετα αποτελέσματα». Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «εμείς θα λειτουργούμε. Οι αρρώστιες είναι πάντα αρρώστιες. Οι ιερείς ποτέ δεν ασθενήσαμε από τη Θεία Κοινωνία αλλά αυτό είναι θέμα πίστεως, δεν μιλώ επιστημονικά αλλά από θέμα πίστεως».