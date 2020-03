Life

Η Αγγελική Λάμπρη για τις “Άγριες Μέλισσες” και την “Μάρθα” (βίντεο)

Η ηθοποιός μιλά για την συμμετοχή της στην σειρά - φαινόμενο του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες" και αποκαλύπτει πόσα λεφτά πήρε για τον μικρό της ρόλο στην κινηματογραφική επιτυχία "Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι".