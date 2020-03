Κοινωνία

Κορονοϊός: προκαταρκτική εξέταση για τις καταγγελίες του Δημάρχου Πύργου

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες του Δημάρχου Πύργου, ότι στην Ηλεία άνθρωποι σε καραντίνα κυκλοφορούν στους δρόμους!

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από την εισαγγελία Πύργου για το θέμα των καταγγελιών του Δημάρχου Πύργου, ενώ ξεκινούν άμεσα και οι καταθέσεις για την υπόθεση.

Ο Παναγιώτης Αντωνακόπουλος εμφανίστηκε το πρωί προβληματισμένος, όσον αφορά την στάση συμπολιτών του, που αντί να κάθονται εντός της οικίας τους, σε καραντίνα, λόγω του κορονοϊού, κυκλοφορούν κανονικά ακόμα και στα καφενεία!

Ο κ. Αντωνακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε ότι σε έναν νομό όπως ο νομός Ηλείας, που είναι σε κατάσταση συναγερμού, οι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι σε καραντίνα, είτε επειδή είναι συγγενείς των εκδρομέων στους Αγίους Τόπους, είτε επειδή εργάζονταν μαζί τους, δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφορούν παντού!

«Κυκλοφορούν στα καφενεία, στην αγορά. Αντί να είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό κυκλοφορούν ελεύθεροι», είπε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Πύργου. Όπως τονίζει ο ίδιος, συνεχίζουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Στο ερώτημα αν είναι πολλοί είπε ότι σίγουρα είναι αρκετοί. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπε, είναι το ζήτημα της προσωπικής υπευθυνότητας. «Κυκλοφορούν κανονικά ανάμεσα στους συμπολίτες τους την ώρα που ο κορονοϊός είναι εδώ...».

Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει στις 14:00 στο Υπουργείο Υγείας, η Επιτροπή Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για το νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα