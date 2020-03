Πολιτική

Κομισιόν σε Τουρκία: απομακρύνετε τους μετανάστες από τα ελληνικά σύνορα

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο πριν την επίσκεψη Ερντογάν στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα πριν από τις συνομιλίες της με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν πως η Τουρκία πρέπει να απομακρύνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τα ελληνικά σύνορα.

«Η εξεύρεση μιας λύσης σ' αυτή την κατάσταση θα απαιτήσει τη χαλάρωση της πίεσης που ασκείται στα σύνορα», δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου η φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια πρόσθεσε πως χρειάζονται αμέσως η διασφάλιση του δικαιώματος στο άσυλο, υποστήριξη τόσο προς την Τουρκία όσο και προς την Ελλάδα, καθώς και η μεταφορά στην ηπειρωτική Ευρώπη των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ανηλίκων, που έχουν φθάσει στα ελληνικά νησιά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να έχει το βράδυ στις Βρυξέλλες συνομιλίες όσον αφορά το ζήτημα των μεταναστών και των προσφύγων με την ηγεσία της ΕΕ.

Στις Βρυξέλλες, ανακοινώθηκε ότι ο Ερντογάν θα συναντηθεί στις 18:00 (19:00 ώρα Ελλάδας) με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.