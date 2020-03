Κόσμος

Αναβιώνει η τραγωδία της πτήσης ΜΗ17 της Malaysia Airlines

Άρχισε η δίκη για την κατάρριψη του μαλαισιανού Boeing το 2014. Παρέσυρε στον θάνατο 298 ανθρώπους.

Η δίκη των τεσσάρων υπόπτων που κατηγορούνται για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysian Airlines το 2014 στην Ουκρανία, άρχισε σήμερα στην Ολλανδία ερήμην.

Ο δικαστής Χέντρικ Στεενχούις κήρυξε την έναρξη της δίκης στο δικαστήριο του Σκίπολ, προαστίου του Αμστερνταμ, που βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο αεροδρόμιο από όπου απογειώθηκε το Boeing προτού πληγεί από πύραυλο BUK σοβιετικής κατασκευής επάνω από την ανατολική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο και τους 298 επιβαίνοντες.

Οι Ρώσοι Σεργκέι Ντουμπίνσκι, Ιγκορ Γκίρκιν και Ολεγκ Πουλάτοφ, καθώς ο Ουκρανός Λεονίντ Χαρτσένκο, τέσσερις υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των φιλορωσικών, αυτονομιστικών δυνάμεων της ανατολικής Ουκρανίας, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, αφού προκάλεσαν σκοπίμως την συντριβή του αεροσκάφους.

Καθώς η Ρωσία και Ουκρανία δεν εκδίδουν τους πολίτες τους που διώκονται στην αλλοδαπή, δεν αναμένεται η παρουσία των κατηγορουμένων στο εδώλιο κατά την διάρκεια της δίκης που είναι πιθανόν να διαρκέσει και πέντε χρόνια. Κατά συνέπεια, θα δικασθούν ερήμην.

«Πολύ σημαντική ημέρα»

Για τους συγγενείς των θυμάτων, που αγωνίζονται για δικαιοσύνη εδώ και πέντε χρόνια, είναι μία «πολύ σημαντική ημέρα». «Είναι η πρώτη μέρα όπου θα μας πουν τι συνέβη, ποιος ήταν υπεύθυνος, γιατί καταρρίφθηκε το αεροσκάφος», δήλωσε ο Πιτ Πλεγκ, πρόεδρος ολλανδικής ένωσης για τα θύματα, ο οποίος έχασε τον αδελφό του, την νύφη και τον ανηψιό του στην αεροπορική καταστροφή.

«Θα έχουμε επίσης απαντήσεις για ερωτήσεις όπως "ποιος ήταν ο ρόλος της Ρωσίας"», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

«Πολλοί άνθρωποι περίμεναν επί μακρόν αυτήν την ημέρα. Αυτή η τραγική απώλεια ζωών έχει αγγίξει πολλούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δικαστήριο θέλει να δηλώσει ότι κατανοεί τον αντίκτυπο από των απώλεια τόσων ζωών και ότι ο τρόπος με τον οποίο συνέβη είναι σχεδόν ακατανόητος», δήλωσε ο δικαστής δικαστής Χέντρικ Στεενχούις.

Το Boeing 777 της Malaysian Airlines, που απογειώθηκε από το Αμστερνταμ για την Κουάλα Λουμπούρ στις 17 Ιουλίου 2014, επλήγη νε πτήσει από πύραυλο BUK σοβιετικής κατασκευής, καθώς πετούσε επάνω από την εμπόλεμη ζώνη της ανατολικής Ουκρανίας, που τελεί υπό τον έλεγχο των φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων. Οι 298 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους 196 Ολλανδοί, σκοτώθηκαν.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι πρώτοι ύποπτοι στην υπόθεση κατά των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, διώκονται από την ολλανδική εισαγγελία για την προμήθεια του αντιαεροπορικού συστήματος BUK. Τα πρόσωπα που εκτόξευσαν τον πύραυλο δεν έχουν εντοπισθεί.

Η υπό την Ολλανδία διεθνής ομάδα έρευνας έφθασε τον Μάιο 2018 στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος κατερρίφθη από πύραυλο προερχόμενο από την 53η ρωσική αντιαεροπορική ταξιαρχία που εδρεύει στο Κουρσκ.

Μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Ολλανδία και η Αυστραλία (38 αυστραλοί πολίτες χάθηκαν στην συντριβή) επέρριψαν ανοικτά στην Ρωσία την ευθύνη για τον θάνατο των πολιτών τους.

Η Μόσχα αρνείται κάθε ευθύνη και κατηγορεί τις ολλανδικές αρχές ότι «ασκούν πιέσεις» προς το ολλανδικό δικαστήριο, στο πλαίσιο «μεροληπτικής κατά της Ρωσίας επικοινωνιακής εκστρατείας».

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι απειλούνται με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο γνωστότερος μεταξύ τους, ο Ιγκόρ Γκίρκιν, ο επονομαζόμενος «Στρέλκοφ» (Σκοπευτής), ήταν ένας από τους βασικούς διοικητές των αυτονομιστικών δυνάμεων κατά την έναρξη της σύρραξης κατά του ουκρανικού στρατού, εδώ και πέντε χρόνια, και το περισσότερο προβεβλημένο πρόσωπο των φιλορωσικών αυτονομιστικών δυνάμεων. Αρνείται κάθε ευθύνη.

Η έρευνα έχει εστιάσει στον εντοπισμό και του προσώπου που εκτόξευσε τον πύραυλο και δεν αποκλείει την απαγγελία και νέων κατηγοριών.

Στα μέσα του Νοεμβρίου, η διεθνής ομάδα έρευνας αποκάλυψε το περιεχόμενο τηλεφωνικών επικοινωνιών που δείχνουν «στενές σχέσεις» ανάμεσα στους υπόπτους και ανώτατους ρώσους αξιωματούχους, όπως ο Βλαντισλάβ Σουρκόφ, ισχυρός σύμβουλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ο υπουργός Αμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου.

«Η δίκη δεν θα είναι, φοβάμαι, το τέλος ολόκληρης αυτής της διαδικασίας. Η έρευνα για την εμπλοκή και άλλων προσώπων συνεχίζεται», δήλωσε ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε.