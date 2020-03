Κοινωνία

Διακοπή κυκλοφορίας στη Ραφήνα λόγω βροχής

Προβλήματα στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Ραφήνα δημιούργησε η δυνατή βροχή που έπληξε την περιοχή.

Οπως έγινε γνωστό από την Τροχαία, λόγω συσσώρευσης υδάτων διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Αρίωνος από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος και στην οδό Αγίας Φιλοθέης, επίσης από το ύψος της λεωφόρου Μαραθώνος έως την οδό Αγάπης.