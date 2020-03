Αθλητικά

Κορονοϊός: Κεκλεισμένων των θυρών η Τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χωρίς θεατές η τελετή Αφής της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020», στην Αρχαία Ολυμπία. Η ανακοίνωση της ΕΟΕ.

Χωρίς την παρουσία θεατών θα πραγματοποιηθεί, την προσεχή Πέμπτη 12 Μαρτίου, η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Τόκιο 2020» στην Αρχαία Ολυμπία, λόγω του ιού SARS-CoV-2. Αυτό αποφάσισε σήμερα η ΕΟΕ με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που είναι προγραμματισμένη για τις 12 Μαρτίου στην Αρχαία Ολυμπία και λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες αποφάσεις της ελληνικής Κυβέρνησης για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω του ιού SARS-CoV-2 αποφάσισε τα εξής:

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας να γίνει χωρίς την παρουσία θεατών και θα την παρακολουθήσουν μόνο 100 προσκεκλημένοι με διαπιστεύσεις από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Οργανωτική Επιτροπή «Τόκυο 2020».

Η τελική πρόβα της Τελετής Αφής, στις 11 Μαρτίου θα είναι κλειστή για το κοινό και για τους δημοσιογράφους.

Οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις στην Τελετή Αφής περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.

Προτρέπουμε στους Δημάρχους των πόλεων από τις οποίες θα περάσει ή θα διανυκτερεύσει η Ολυμπιακή Φλόγα να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει όλα τα δεδομένα και ανάλογα με τις εξελίξεις θα προχωρά σε αποφάσεις, με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσιας υγείας».