Κοινωνία

Κορονοϊος: Αυξημένα μέτρα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο στα ΜΜΜ για τον κορονοϊό.

«Έχουν ληφθεί ήδη αυξημένα μέτρα πρόληψης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ήδη γίνονται εντατικές προσπάθειες στο τέλος κάθε βάρδιας να γίνονται απολυμάνσεις. Παρακολουθούμε την κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχιλλέας Καραμανλής μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι.

Ερωτηθείς εάν υπάρχει περίπτωση περιορισμού σε λεωφορεία, μετρό κ.λπ., ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε πως «σε αυτή τη φάση όχι», ενώ προσέθεσε, απευθυνόμενος στο επιβατικό κοινό, πως «πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική. Εάν κάποιος νιώθει ότι έχει συμπτώματα μιας ίωσης, καλό είναι να μη χρησιμοποιήσει ούτε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως δεν θα πήγαινε και σε ένα χώρο με συνωστισμό».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι γίνεται ενημέρωση καθημερινά στο επιβατικό κοινό, διαβεβαίωσε ότι «είμαστε από πάνω και παρακολουθούμε τα ζητήματα» και τόνισε «αυτό που χρειάζεται είναι να είμαστε ψύχραιμοι». Σημείωσε ότι υπάρχουν διαδικασίες για να αντιμετωπιστεί ακόμη και το ενδεχόμενο για παράδειγμα να υπάρξει εργαζόμενος, που να έχει προσβληθεί από τον ιό, χωρίς να κλείσει το αμαξοστάσιο, τονίζοντας ότι υπάρχουν πρωτόκολλα και διαδικασίες.

Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, το αίτημα της αντιπολίτευσης για περισσότερα λεωφορεία ώστε να πραγματοποιούνται περισσότερα δρομολόγια με μικρότερο συνωστισμό, ο κ. Καραμανλής είπε: «Η αντιπολίτευση θα ήταν καλό να μας είχε αφήσει όχι 850 λεωφορεία, που βρήκαμε, αλλά 1.600 που είχαμε αφήσει το 2014, για να κάνουμε περισσότερες διαδρομές». Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι το υπουργείο θα εξετάσει τη δυνατότητα αύξησης των δρομολογίων.