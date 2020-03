Οικονομία

Πετρέλαιο: “Μαύρη” Δευτέρα για το “μαύρο χρυσό”!

Η αιφνιδιαστική απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει τις τιμές σε συνδυασμό με την ανησυχία για τον κορονοϊό, βύθισε τις τιμές του πετρελαίου.

Πτώση που ξεπερνά και το 30% καταγράφουν οι τιμές του «μαύρου χρυσού», με το αμερικανικό αργό να οδεύει προς την καταγραφή της μεγαλύτερης πτώσης στην ιστορία του, μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει τις τιμές και να προχωρήσει σε δραματική αύξηση της παραγωγής αργού τον Απρίλιο.

Η κίνηση αυτή της Σαουδικής Αραβίας, που ουσιαστικά σημαίνει πόλεμο τιμών, έρχεται μετά την άρνηση της Ρωσίας να προβεί σε περαιτέρω μείωση παραγωγής, όπως προτάθηκε από τον ΟΠΕΚ, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι πετρελαϊκές αγορές, που έχουν πληγεί από τις ανησυχίες για την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού.

Η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου κατά περίπου 10%. Όπως σημείωναν οι New York Times, μια σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου θα έβλαπτε τους παραγωγούς σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα τη Βενεζουέλα και το Ιράν, των οποίων οι βασιζόμενες στο πετρέλαιο οικονομίες ήδη δέχονται πιέσεις λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.

Τα futures του Brent υποχώρησαν μέχρι και τα 31,02 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας πτώση άνω του 30% για να πετυ΄χουν μια μικρή ανάκαμψη λίγο αργότερα. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 12 Φεβρουαρίου 2016, ενώ οδεύουν προς την καταγραφή της μεγαλύτερης ημερήσιας πτώσης από τις 17 Ιανουαρίου του 1991, στην αρχή του πρώτου Πολέμου του Κόλπου.

Τα futures του αμερικανικού αργού κατέγραψαν πτώση μεγαλύτερη του 31%, έχοντας φτάσει έως και τα 27,34 δολάρια, ανακάμπτοντας ελαφρά στη συνέχεια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 22 Φεβρουαρίου του 2016, και οδεύουν προς την καταγραφή της μεγαλύτερης πτώσης στην ιστορία, ξεπερνώντας και την πτώση του 33% που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 1991.

Εν τω μεταξύ, νέο sell off σημειώνεται στις μετοχές παγκοσμίως, με τους επενδυτές σε πανικό λόγω της κατάρρευσης της τιμής του πετρελαίου και των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊόύ, να καταφεύγουν μαζικά στην ασφάλεια των ομολόγων.