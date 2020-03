Πολιτισμός

Πέθανε ο Μαξ φον Σίντοφ

Έφυγε από τη ζωή ο ιερέας στην ταινία «Εξορκιστής», Μαξ φον Σίντοφ.

Πέθανε στα 90 του χρόνια ο Γαλλοσουηδός ηθοποιός, Μαξ φον Σίντοφ, που ξεκίνησε από την συνεργασία του με τον Σουηδό σκηνοθέτη Ίνγκμαρ Μπέργκμαν για να εκτοξευθεί στο διεθνές στερέωμα. Τον θάνατό του ανακοίνωσε η σύζυγός του Κατρίν .

Ο περισσότερο εμβληματικός ρόλος του Μαξ φον Σίντοφ είναι στην «Εβδομη Σφραγίδα» (1957) του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, όπου παίζει σκάκι με τον Θάνατο.

Άλλοι ρόλοι του που έμειναν στην ιστορία είναι ως Ιησούς Χριστός στην ταινία «Η Ωραιότερη Ιστορία του Κόσμου» (1965) και ως ιερέας στην ταινία «Εξορκιστής» (1973).