Πολιτική

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: ματαιώθηκε η τελετή συγχαρητηρίων λόγω κορονοϊού

Η τελετή για την ανάληψη των καθηκόντων της είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, 14 Μαρτίου.

Ο κορονοϊός, έπληξε και την παραδοσιακή τελετή συγχαρητηρίων για την νέα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «Η εκλεγμένη Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συναισθανόμενη την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας και ευθύνης για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, αποφάσισε τη ματαίωση της παραδοσιακής τελετής συγχαρητηρίων για την ανάληψη των καθηκόντων της που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, 14 Μαρτίου».