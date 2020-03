Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικός στον ιό μαθητής

Επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή Λυκείου.

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοίνωσε ότι ένας μαθητής του 4ου Λυκείου Γαλατσίου διαγνώσθηκε με τον νέο κορονοϊό, μετά από ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Ένας Δήμος οργανωμένος οφείλει να προστατεύει υπεύθυνα τους κατοίκους του με σωστή ενημέρωση και άμεσες στρατηγικές δράσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή στο 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου.

Συνιστούμε την ψυχραιμία των κατοίκων της πόλης μας και βεβαιώνουμε πως η Δημοτική Αρχή είναι κοντά στους κατοίκους! Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες αυτής της κατάστασης με σύνεση καθώς βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ. Από την πρώτη στιγμή άρχισαν να γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης της νόσου και δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας.

Ο Δήμος Γαλατσίου διευκρινίζει για μια ακόμη φορά πως για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων και τα κριτήριά της, την αποκλειστική ευθύνη έχουν τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας μετά από την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας.

Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας για να λύσουμε απορίες και να ακούσουμε τις ανησυχίες σας 24 ώρες το 24ωρο.

Γιώργος Μαρκόπουλος- Δήμαρχος Γαλατσίου- 6979977781

Γιαννης Κορρές – Αντιδήμαρχος Παιδείας 6945598810

Γραφείο Δημάρχου 2132055335 & 2132055336