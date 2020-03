Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκλεισε η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα

Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει κλειστή η πρεσβεία μετά τη διάγνωση υπαλλήλου με κορονοϊό

Σε ανακοίνωση της η πρεσβεία του Ισραήλ και μετά τη διάγνωση υπαλλήλου της με κορονοϊό, αναφέρει ότι «ως προληπτικό μέτρο με γνώμονα την δημόσια υγεία, η Πρεσβεία του Κράτους του Ισραήλ θα ξανανοίξει στις 23 Μαρτίου 2020 έπειτα από δύο εβδομάδες εθελούσιου κλεισίματος μετά την διάγνωση υπαλλήλου με κορονοϊό».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «ο Πρέσβης και η διπλωματική του ομάδα θα συνεχίσουν να εργάζονται από τις κατοικίες τους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση της Ελλάδας για την υποστήριξη και την συνεργασία της και διαβεβαιώνουμε ότι ο Πρέσβης και η διπλωματική του ομάδα βρίσκονται καλά στην υγεία τους».