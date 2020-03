Life

Η Βασιλική Ανδρίτσου στο “Πρωινό” (βίντεο)

Η αγαπημένη ηθοποιός σε μία εκ βαθέων συνέντευξη στην εκπομπή, "Το Πρωινό".