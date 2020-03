Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν εκβιάζονται από κανέναν

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, που πραγματοποιείται στο Βερολίνο.

Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκβιάζονται από κανέναν, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και διακήρυξε τη βούληση και την δυνατότητα της Ελλάδας και της ΕΕ να διαφυλάξουν τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα.

«Αποδείξαμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε την εθνική και την ευρωπαϊκή κυριαρχία», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα του Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο και ευχαρίστησε την Ευρώπη, αλλά και πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, για την έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης τους σε αυτή την συγκυρία. «Καιρός να αποδείξουν όλοι ότι εννοούν και ότι επιδιώκουν τη σοβαρή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού», συμπλήρωσε, με το βλέμμα στις επικείμενες αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφερόμενος στην αποψινή συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με την ηγεσία της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα να γίνει η αρχή για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξει έμπρακτη αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, «αποπειράται να καταστήσει παράνομους εισβολείς δεκάδες χιλιάδες μετανάστες για δικά της συμφέροντα, παραβιάζοντας με ωμό τρόπο τα σύνορα μας».

Αν ο κ. Ερντογάν επιθυμεί να αναθεωρηθεί η Κοινή Δήλωση την οποία ο ίδιος κατεδάφισε στην πράξη, σημείωσε ο πρωθυπουργός, θα πρέπει να αποσύρει τους απελπισμένους που συγκέντρωσε στον Έβρο, να δεχθεί πίσω όσους παράνομους έχουν συλληφθεί στην Ελλάδα, να εξετάσει βελτιώσεις στην Κοινή Δήλωση, π.χ. με κοινές περιπολίες της ακτοφυλακής με την FRONTEX και στα τουρκικά χωρικά ύδατα για τον έλεγχο των διακινητών και να δεχτεί επιστροφές παράνομων μεταναστών όχι μόνο από τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και από την ενδοχώρα.

«Η Ελλάδα πάντα αναγνωρίζει κρίσιμο ρόλο της Τουρκίας στη διαχείριση και χρειάζεται την βοήθεια της ΕΕ, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες απειλών και εκβιασμών, χρησιμοποιώντας κατατρεγμένους ως πιόνια», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαιρέτισε την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλημάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στην Ελλάδα. «Καλώ όσο περισσότερους να συμμετάσχουν σε αυτή την έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης. Είναι ένα βάρος που δεν μπορούν να σηκώσουν μόνο Ελλάδα και Γερμανία», δήλωσε και επισήμανε ότι κανονικά αυτή την ευθύνη θα έπρεπε να την αναλάβουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.