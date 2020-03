Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός την Τρίτη. Ειδικές οδηγίες για αγρότες.

Η κακοκαιρία της Δευτέρας θα υποχωρήσει σταδιακά την Τρίτη, αλλά δε θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, περιμένουμε βροχές και κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και ασθενέστερες βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με εξασθένηση αργότερα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε άστατο καιρό με λίγες μόνο τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί στα βόρεια από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 3 έως 17 και νοτιότερα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για το βαθύ σχίσιμο στον κορμό της Καρυδιάς.

Προσβολές παρατηρούνται σε όλες τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, με την Hartley να θεωρείται η πιο ευαίσθητη. Το βακτήριο μεταδίδεται κυρίως από τομές κλαδέματος, καθώς επίσης και με τον εμβολιασμό από μολυσμένο δένδρο. Οι μολύνσεις ευνοούνται σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας.

Συμπτώματα

Βαθύ επίμηκες σχίσιμο (20-100 εκ.) του κορμού και των κλάδων. Οι πληγές έχουν χρώμα καφέ ως μαύρο και στην επιφάνεια του απογυμνωμένου λευκού ξύλου του κορμού φαίνονται σκούρα στίγματα.

Τα δένδρα εξασθενούν, παρουσιάζοντας μειωμένη βλάστηση και παραγωγή, καθώς και μειωμένη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στην ξηρασία.

Προληπτικά μέτρα:

Υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό.

Αποφυγή πυκνής φύτευσης και κατάλληλο κλάδεμα ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος αερισμός των δένδρων και διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό τους.

Η διατήρηση των δένδρων σε καλή φυσική κατάσταση περιορίζει τις ζημιές.

Απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων και επάλειψη των τομών κλαδέματος με ένα επικαλυπτικό πληγών.

Τόσο το κλάδεμα, όσο και η συγκομιδή, θα πρέπει να αποφεύγονται με υγρό καιρό.

Εάν η συγκομιδή γίνεται μηχανικά (δονητές κορμού), θα πρέπει να ακολουθείται από επάλειψη του κορμού με βορδιγάλειο πάστα ή ψεκασμό με χαλκούχο σκεύασμα.

Μέτρα μετά την εμφάνιση της ασθένειας: Επάλειψη του κορμού με βορδιγάλειο πάστα ή ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

