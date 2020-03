Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 84 τα κρούσματα στην Ελλάδα

Οι νέες ανακοινώσεις από τον ΕΟΔΥ για την εξάπλωση του κορονοϊού.

11 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 84.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα για την εξάπλωση του SARS-CoV-2 στην χώρα μας, που παρουσίασαν ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κακίλιας και ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, Σωτήρης Τσιόδρας, από τους 84 ασθενείς, οι 81 είναι Έλληνες και οι τρεις αλλοδαποί.

56 συνδέονται με την εκδρομή στους Αγίους Τόπους, 47 ήταν στο γκρουπ και 9 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους.

Από τους 84, οι 27 νοσηλευόνται σε νοσοκομείο, με πιο σοβαρό ένα περιστατικό με βαριά πνευμονία στο Ρίο.

57 άτομα είναι σε απομόνωση στην οικία τους.

Τέσσερα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν έχουν ιστορικό έκθεσης.