Πολιτική

Μέρκελ: Απαράδεκτη η στάση της Τουρκίας – Πλήρης στήριξη στην Ελλάδα

Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε η Καγκελάριος της Γερμανία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς τη χώρα μας.

Για απαράδεκτη συμπεριφορά από την πλευρά της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό έκανε εκ νέου λόγο η Καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, μιλώντας στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγάλο βάρος για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης και αξίζει της πλήρους αλληλεγγύης και στήριξής μας».

«Παρόλη την κατανόησή μας για το μεγάλο βάρος που αναλαμβάνει η Τουρκία, η οποία φιλοξενεί 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν μπορεί να περιμένει κατανόηση για το γεγονός ότι προσπαθεί να λύσει τα δικά της προβλήματα στην πλάτη των προσφύγων, οι οποίοι οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο στα ελληνοτουρκικά σύνορα», τόνισε η κ. Μέρκελ και εξέφρασε την στήριξή της στην Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, πρέπει να μπει σε νέα βάση.

Εξέφρασε μάλιστα την αισιοδοξία της για την αποψινή συνάντηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ηγεσία της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα έχουν τώρα διαφορετική στάση στο θέμα, αλλά και ότι έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους.

Η κ. Μέρκελ αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση της Γερμανίας να ηγηθεί μιας «συμμαχίας προθύμων» για την υποδοχή ασυνόδευτων ανηλίκων, «προκειμένου να μην αφήσουμε την Ελλάδα να υπερβεί μόνη της» το πρόβλημα.