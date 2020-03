Οικονομία

Κορονοϊός: Στοπ στις πτήσεις από και προς τη βόρεια Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η απαγόρευση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) «δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών και των πτήσεων και εναρμονισμένη με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ», ανακοινώνει ως μέτρο πρόληψης κατά του Covid-19 την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων από και προς τη Βόρεια Ιταλία.

Η σχετική NOTAM ισχύει από σήμερα 9 Μαρτίου 2020 έως τις 23 Μαρτίου 2020 και αφορά όλα τα αεροδρόμια της Βόρειας Ιταλίας και συγκεκριμένα τις περιοχές (Emilia Romagna, Piedmont, Lombardy και Veneto).

Σημειώνεται ότι η αναστολή πτήσεων ισχύει για όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας και όλες τις αεροπορικές εταιρίες