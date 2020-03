Οικονομία

“Ακατάσχετη αιμορραγία” στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εν μέσω του κραχ στην αγορά του πετρελαίου και τις μεγάλες πιέσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, το sell off στο ελληνικό χρηματιστήριο.

«Μαύρη» Δευτέρα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο άνοιξε με εντυπωσιακή πτώση κι έκλεισε κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε απώλειες της τάξης του 13,39%, χάνοντας και το «μαξιλαράκι» των 600 μονάδων, για να βρεθεί στο κλείσιμο στις 593,07 μονάδες.

Τις μεγαλύτερες απώλειες είχε ο τραπεζικός κλάδος που έχασε ποσοστό 16,95%

Μεγάλη «βουτιά» και για τα περισσότερα από τα «βαριά» χαρτιά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όλα αυτά εν μέσω του κραχ στις τιμές του πετρελαίου οι οποίες έχαναν ποσοστό άνω του 30% πριν ανακάμψουν ελαφρά, αλλά και των τεράστιων πιέσεων στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του πλανήτη.