ΕΕ: Η Τουρκία πρέπει να απομακρύνει τους μετανάστες από τα ελληνικά σύνορα

Αναγνωρίζουμε τί έχει κάνει η Τουρκία για τους πρόσφυγες, αλλά πρέπει να σταματήσουν οι πιέσεις στα ελληνικά σύνορα, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Της Μαρίας Αρώνη

«Από σήμερα επανεκκινούμε το διάλογο με την Τουρκία για να προχωρήσουμε με πιο θετικό τρόπο», δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Χρειαζόμαστε μια μελλοντική στρατηγική για να μην ξαναδούμε πίεση στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Τα γεγονότα αυτά είναι απαράδεκτα και δεν πρέπει να επαναληφθούν», πρόσθεσε.

Η συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκινάει στις 7μμ. (ώρα Ελλάδος). Προηγουμένως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί το ΝΑΤΟ όπου θα έχει συνάντηση με το γ.γ. Γενς Στόλτενμπεργκ,λ καθώς η Τουρκία επιθυμεί να λάβει στήριξη από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ για τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία.

Στην ημερήσια διάταξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ευρωπαϊκή ηγεσία είναι το μεταναστευτικό και η συμφωνία του 2016, αλλά και η κατάσταση στη Συρία.

Η θέση της ΕΕ

Η ΕΕ απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης του Ερντογάν για πολιτικούς σκοπούς και θέλει η Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας του 2016 που επετεύχθη μεταξύ Άγκυρας και ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να παράσχουν επιπλέον βοήθεια για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, αλλά αυτό θα γίνει μόνο εάν Άγκυρα σταματήσει να εκβιάζει και να απειλεί με τους δεκάδες χιλιάδες μετανάστες να προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

«Αναγνωρίζουμε τί έχει κάνει η Τουρκία για τους πρόσφυγες», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόσθεσε όμως ότι για να βρεθεί λύση η Τουρκία πρέπει να απομακρύνει τους πρόσφυγες και μετανάστες από τα ελληνικά σύνορα και να σταματήσει τις πιέσεις.

Η θέση της Τουρκίας

Η Τουρκία αναμένεται να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την απελευθέρωση των θεωρήσεων βίζας για τους τούρκους πολίτες και την τελωνειακή ένωσης ΕΕ-Τουρκίας που βρίσκονται ήδη στη συμφωνία του 2016, αλλά κυρίως το αίτημα για πρόσθετη οικονομική βοήθεια.

Η Άγκυρα θεωρεί ανεπαρκείς τις ενισχύσεις της ΕΕ για τους 4 εκατ. πρόσφυγες που φιλοξενεί στο έδαφός της.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο πρόσθετης οικονομικής βοήθειας προς την Τουρκία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι δεν συζητήθηκαν "αριθμοί".

Ο διάλογος "δεν θα κλείσει απόψε, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες", δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν