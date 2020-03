Κόσμος

Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τον κορονοϊό

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν με τηλεδιάσκεψη.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά από αίτημα του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι αύριο Τρίτη, οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης για τον κορονοϊό.

Εν τω μεταξύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει σε μία ημέρα τη Σύνοδο, λόγω κορονοϊού.

Αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να μην γίνει η Σύνοδος στο Στρασβούργο, αλλά στις Βρυξέλλες, για να αποφευχθούν μετακινήσεις, όμως σήμερα ανακοίνωσε ότι η Σύνοδος θα περιοριστεί μόνο σε μία ημέρα, αύριο Τρίτη.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό και η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα.