Μιχάλης Τροχανάς: Η σημαία της ΑΕΚ τον συνόδευσε στην τελευταία κατοικία του (εικόνες)

Συγγενείς, φίλοι και φίλαθλοι της “Ένωσης” αποχαιρέτησαν τον πρώην πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΑΕΚ.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Παντοβασίλισσας, στην Ραφήνα, για να πουν το “τελευταίο αντίο” στον πρώην πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μιχάλη Τροχανά.

Στην κηδεία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Ευάγγελος Ασλανίδης, ο διευθυντής επικοινωνίας, Ανδρέας Δημάτος και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Ανθή Παπακώστα, παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και πολλοί φίλαθλοι της ομάδας.

Στον επικήδειο ο γιος του, Νικόλας Τροχανάς, ευχαρίστησε εκ μέρους της οικογένειας και τον Νίκο Στράτο που του στάθηκε στα δύσκολα τελευταία χρόνια με τα προβλήματα υγείας.

Δείτε ορισμένες από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το rpn.gr