Κόσμος

Κύπρος: Δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού

Ένας εκ των δύο εργάζεται σε δημόσιο νοσηλευτήριο της Λευκωσίας.

Δύο Κύπριοι άνδρες, ένας 25χρονος και ένας 64χρονος επαγγελματίας υγείας, ο οποίος εργάζεται σε δημόσιο νοσηλευτήριο στη Λευκωσία, είναι τα δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα, ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, είπε ότι το πρώτο περιστατικό αφορά 25χρονο «ο οποίος ήρθε από το Μιλάνο στις 26 Φεβρουαρίου. Είχε εξεταστεί από το ιατρείο στο αεροδρόμιο και του είχε ζητηθεί να αυτοπεριοριστεί. Είναι ακόμα σε αυτοπεριορισμό αλλά στις εξετάσεις που του έγιναν ξανά για δεύτερη φορά επιβεβαιώθηκε ότι είναι θετικός». Είπε ότι τα συμπτώματα τα παρουσίασε στις 5 Μαρτίου.

Το δεύτερο περιστατικό, ανέφερε ο Υπουργός, αφορά άνδρα 64 ετών, επαγγελματία υγείας, ο οποίος ήρθε από την Αγγλία στις 3 του Μάρτη και την Κυριακή επικοινώνησε με ιατρικούς λειτουργούς ότι έχει κάποια συμπτώματα και από την εξέταση προέκυψε πως είναι θετικός στον ιό.

Ο επαγγελματίας υγείας, ο οποίος αργοπόρησε να ενημερώσει για τα συμπτώματα, εργάζεται σε δημόσιο νοσηλευτήριο στη Λευκωσία, πρόσθεσε.

«Το λυπηρό με το δεύτερο περιστατικό είναι ότι αφίχθηκε μεν στις 3/3, από τότε παρουσιάζει τα συμπτώματα, αλλά χθες ενημέρωσε για τα συμπτώματα και έγινε εξέταση. Άρα όσον αφορά αυτό, δυσχεραίνει τις προσπάθειες του Υπουργείου όσον αφορά την ιχνηλάτηση που πρέπει να γίνει για τις επαφές που είχε τις τελευταίες πέντε μέρες», είπε.